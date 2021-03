Fed-baas Jerom Powell speelt hoofdrol in aanstaande beursweek

De afgelopen week probeerde de Europese Centrale Bank de rentestijgingen op de financiële markten al de kop in te drukken door het wekelijkse tempo waarmee schuldpapier wordt opgekocht ‘aanzienlijk’ op te voeren. De zorg bestaat namelijk dat door de oplopende marktrentes bedrijven en huishoudens minder geld kunnen lenen, wat het economische herstel in de weg kan zitten.

Op de aandelenmarkten misten de oplopende rentes hun effect niet. Vooral technologieaandelen, die tijdens de coronapandemie tot ongekende hoogtes waren gestegen, kregen klappen nu beleggers ook weer geld kunnen verdienen aan de veiliger geachte obligaties. Dat was niet alleen op Wall Street zo, maar ook bij techbedrijven op het Damrak, zoals chipbedrijven ASML en ASM International.

Bank of England

Naast de Fed komt ook de Britse centrale bank met een nieuwe update over zijn rentebeleid. Naar verwachting zal de Bank of England met een voorzichtig optimistische prognose komen voor economische groei. Ook de centrale bank van Japans neemt een nieuw rentebesluit.

Op bedrijfsniveau reageert de Nederlandse chipfabrikant NXP, met een beursnotering in New York, mogelijk sterk op de opname in de index S&P 500. Het aandeel zal hierdoor populairder worden onder beleggingsfondsen die hun portefeuilles spiegelen aan de samenstellingen van bekende beursgraadmeters.

Nike

Na de vele kwartaalberichten van bedrijven die beleggers de afgelopen weken te verwerken kregen, wordt het komende week rustig. Alleen in de Verenigde Staten staan de kwartaalresultaten van sportmerk Nike en pakketvervoerder FedEx op de rol.

Ook de markt voor crypto’s staat volop in de aandacht. Dit weekend steeg de prijs voor een bitcoin voor het eerst boven de 60.000 dollar om op zondag vervolgens weer iets onder die grens te koersen.