Op het Malieveld in Den Haag is het aantal demonstranten tegen het kabinetsbeleid inmiddels behoorlijk opgelopen. Daar waar er maximaal tweehonderd hadden mogen komen, is het aantal actievoerders inmiddels opgelopen tot enkele duizenden.

De demonstranten zijn omsingeld door de politie, maar vooralsnog is het verder rustig. De aanwezigen houden onvoldoende afstand tot elkaar.