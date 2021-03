Rutte over prik Maarten van Rossem: wacht gewoon op je beurt

Demissionair minister-president Mark Rutte heeft in het tv-programma WNL op Zondag gereageerd op de commotie die is ontstaan na het ‘voordringen’ van Maarten van Rossem bij het verkrijgen van zijn coronavaccinatie. De premier vindt dat iedereen ‘op zijn beurt’ moet wachten bij het prikken.

‘Ik zou het fatsoenlijk vinden als mensen wachten op de uitnodiging”, aldus Rutte. ‘Want wat is nou het punt. Van Rossem zit in de leeftijdscategorie, dus die krijgt zonder twijfel een uitnodiging. Maar als iedereen vervolgens zelf gaat bellen, dan krijg je een enorm gedoe bij die GGD’en en bij de huisartsen. Wacht nou gewoon op je beurt.’

Van Rossem, onder meer bekend als jurylid in het NPO 2-programma De Slimste Mens, zei in een podcast dat hij zelf zijn vaccinatie had geregeld voor hem en zijn vrouw door naar de GGD te bellen en een afspraak in te plannen. Het leverde hem kritiek op van minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge, die de actie van de historicus egoïstisch noemde.