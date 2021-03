Hoekstra: schaamrood op de kaken over optreden fiscus

"Helaas past het in wat we anderhalf jaar geleden aan de weet zijn gekomen", aldus Hoekstra Er wordt "met man en macht" gewerkt aan het oplossen van de problemen die aan het licht kwamen door de affaire met de kinderopvangtoeslag. "Maar denk dat je ook zo eerlijk moet zijn, dat je niet kan beloven dat het helemaal tot het verleden behoort."

CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt, die samen met SP'er Renske Leijten een sleutelrol speelde in het onthullen van de affaire, had om de lijst gevraagd. De Belastingdienst overschreed beslistermijnen, handelde in strijd met privacywetgeving en nam zonder of met slechte motivatie besluiten. Ook werden stukken achtergehouden voor burgers en rechters, werd het ouders onnodig moeilijk gemaakt om hun recht op toeslag aan te tonen, en werd toeslag stopgezet of teruggevorderd zonder dat vooraf onderzoek was gedaan.

Volgens Hoekstra is het "verschrikkelijk" hoe de slachtoffers van de affaire "onder de wielen van de overheid terecht zijn gekomen".