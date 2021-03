Veel politie op en rond het Malieveld

De politie is met tientallen busjes op en rond het Malieveld aanwezig. Op het veld komen mogelijk honderden tegenstanders van het kabinetsbeleid samen. Ook op de doorgaande wegen naar het centrum van Den Haag, zoals de Bezuidenhoutseweg, is veel politie op de been. De eerste demonstranten zijn al gearriveerd. De demonstratie zelf begint om 14.00 uur.