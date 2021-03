Vrij rustig weer tijdens verkiezingsdagen

De wind is vanaf maandag noordwestelijk en voert lucht van de Noordzee aan met daarin wolkenvelden. Vooral maandag kunnen nog een paar buien vallen en dan met name in het binnenland. Tussendoor laat ook de zon zich zien. De noordwestelijke wind is nog wel vrij stevig en de temperatuur komt in de middag op veel plaatsen op zo’n 8 of 9 graden uit.

Dinsdag verandert er weinig. De dag begint overwegend droog en de zon laat zich opnieuw geregeld zien. Later op de dag gaat het wel enige tijd regenen. Bij een wat afnemende wind wordt het tussen de 6 en 9 graden.

Woensdag wordt de droogste dag van de drie. Het is iets meer bewolkt en vooral in het oosten kan een klein beetje regen en mogelijk zelfs een vlok natte sneeuw vallen. De noordelijke wind is zwak tot matig en het wordt ongeveer 8 graden.

Of het weer een rol kan spelen bij de opkomst is niet aan te tonen. In Nederland heeft het KNMI weleens onderzoek gedaan naar de relatie tussen de opkomst bij verkiezingen en het weer. Er zijn verkiezingen met prachtig weer waarbij de opkomst laag is en verkiezingen tijdens heel slecht weer waarbij de opkomst juist bijzonder hoog is. Het lijkt er dan ook op dat in ons land meestal andere motieven dan het weer bij kiezers een rol spelen in het bepalen van of ze zullen stemmen of niet. Bovendien is een stembureau in een dichtbevolkt land als Nederland bijna altijd op loopafstand.