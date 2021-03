Londense politie wijst kritiek op aanpak wake vermoorde vrouw af

Agenten die probeerden de demonstratie te ontbinden, stuitten in eerste instantie op luid verzet en fluitconcerten. Uiteindelijk kwam het tot opstootjes tussen de politie en enkele deelnemers aan de wake. Op videobeelden en foto’s op sociale media is te zien hoe politiemannen actievoerders in bedwang houden en in de boeien slaan.

Vier mensen werden opgepakt vanwege overtreding van coronaregels en verstoring van de openbare orde. Assistent-commissaris Helen Ball wees er in een reactie op dat honderden mensen dicht op elkaar stonden, waardoor een groot risico ontstond op verspreiding van het coronavirus. ‘Herhaaldelijk hebben we de aanwezigen gevraagd de wetten na te leven en te vertrekken. Jammer genoeg begon een kleine minderheid tegen de agenten te scanderen, te duwen en met spullen te gooien.’

Afkeurende reacties

De organisatie achter de wake, Reclaim These Streets, zegt boos te zijn over beelden van agenten ‘die vrouwen fysiek mishandelen, tijdens een wake tegen geweld door mannen”.

Ook vanuit de politiek kwamen afkeurende reacties op hoe de politie de wake aanpakte. Labour-leider Keir Starmer noemde dit ‘geen goede ordehandhavingsmethode”. Burgemeester van Londen Sadiq Khan, een partijgenoot van Starmer, noemde de scènes ‘onaanvaardbaar”.

De wake werd gehouden in het park waar Everard vlak voor haar vermissing doorheen liep. Ze verdween op 3 maart toen ze te voet op weg was in haar woonplaats Londen. Eerder deze week is haar lichaam gevonden en is de 48-jarige agent Wayne Couzens opgepakt als hoofdverdachte. Een 30-jarige vrouw, vermoedelijk zijn echtgenote, werd aangehouden op verdenking van medeplichtigheid.