Twee doden bij nieuwe protesten in Myanmar

Kyaw Swar, inwoner en demonstrant uit de stad Bago, vertelde DPA dat een mede-actievoerder zondagmorgenvroeg door een geweerschot is omgekomen en verschillende anderen gewond zijn geraakt. ‘De spanning is toegenomen. Mensen zullen niet stoppen met protesteren en de strijdkrachten proberen daar een einde aan te maken.’

Volgens lokale media is in de stad Myintkyina in de staat Kachin, in het noorden van het land, het tweede dodelijke slachtoffer gevallen.

Zondag gingen in Myanmar weer tienduizenden actievoerders de straat op. Volgens de vereniging voor hulp aan politieke gevangenen (AAPP) zijn sinds het begin van de demonstraties meer dan tachtig mensen gedood en zeker 2000 demonstranten gearresteerd.