VS sturen rampenbestrijding naar grens om kinderen bij te staan

De grensbewakingsdienst heeft momenteel haar handen vol aan kinderen die zonder ouders of voogd de grens oversteken. De minderjarige migranten moeten eigenlijk binnen 72 uur worden overgedragen aan het ministerie van Volksgezondheid en Sociale Zaken, dat vervolgens kijkt of ze bijvoorbeeld bij een familielid of opvangouders ondergebracht kunnen worden tot hun asieltraject is afgerond. Maar door het groeiende aantal kinderen stokt dat proces en moeten de kinderen langer in de detentiecentrums blijven.

‘Ik ben ongelooflijk trots op de agenten van de grensbewaking, die de klok rond hebben gewerkt onder moeilijke omstandigheden om voor kinderen te zorgen die tijdelijk onder onze hoede zijn. Maar zoals ik al vaker heb gezegd, is een grensbewakingsfaciliteit geen plaats voor een kind. We werken samen met HHS (het ministerie van Volksgezondheid en Sociale Zaken) om in de zorg van onbegeleide kinderen te voorzien”, aldus Mayorkas.

De Amerikaanse president Joe Biden hanteert in vergelijking met zijn voorgang Donald Trump een ruimhartiger migratiebeleid. Sindsdien is ook het aantal minderjarige migranten dat aan de grens arriveert toegenomen. Donderdag zaten volgens een regeringsmedewerker meer dan 3600 minderjarigen in de faciliteiten van de grensbewaking. Dat is vier keer zoveel als het aantal eind februari.