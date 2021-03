Zuidwesten Duitsland kiest regioparlement half jaar voor Bondsdag

Het zuidwesten van Duitsland gaat zondag naar de stembureaus voor deelstaatparlementen. Verwacht wordt dat niet regionale vraagstukken de stembusgang in Rijnland-Palts en Baden-Württemberg domineren, maar de nationale politiek en het coronabeleid. De stembusgang is circa een half jaar voor nationale parlementsverkiezingen.

Ze kunnen daarom een voorproefje zijn voor de keuze van de Bondsdag. Voor de partij van bondskanselier Angela Merkel, de CDU, dreigt in het zuidwesten een zware tegenslag. De CDU is sinds een week in het nieuws door schandalen rond parlementariërs en andere politici die veel geld zouden hebben verdiend aan bijvoorbeeld handel in mondkapjes.

Naar verwachting blijven de Groenen de grootste in Baden-Württemberg en de SPD de grootste in Rijnland-Palts, elk met ongeveer een derde van de stemmen in de deelstaat. Forse verliezen bij de CDU zouden volgens sommige Duits media de dominante positie van de CDU in de Duitse politiek ondermijnen. En het zou dan niet meer vanzelfsprekend hoeven zijn dat de volgende bondskanselier die Merkel dit najaar opvolgt, ook een christendemocraat is. In de twee zuidwestelijke deelstaten wonen 15 van de 83 miljoen Duitsers.