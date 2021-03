Honderden arrestaties bij bijeenkomst Russische oppositie

De Russische politie heeft zaterdag ongeveer tweehonderd mensen opgepakt tijdens een bijeenkomst van onafhankelijke en oppositionele politici in Moskou. Dat meldt het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken. Onder de arrestanten is een aantal prominente oppositieleden. Volgens de protestmonitorgroep OVD-info worden de arrestanten beschuldigd van het hebben van banden met een ‘ongewenste organisatie”.

Het forum, dat gepland stond voor zaterdag en zondag, moest een bijeenkomst worden van gemeentelijke afgevaardigden uit het hele land, aldus Andrej Pivovarov, de organisator van het evenement eerder zaterdag tegen radiozender Echo Moskvy. Pivovarov is uitvoerend directeur van Open Rusland, een in Groot-Brittannië gevestigde groep die is opgericht door de verbannen voormalige oliemagnaat en Kremlincriticus Michail Chodorkovski.

Toen het forum begon, kwam de politie het gebouw binnen en begon de aanwezigen aan te houden en naar politiebusjes te brengen die buiten stonden te wachten, zo is te zien op videobeelden van TV Rain en Russische persagentschappen.

Coronamaatregelen

Het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken zei dat ongeveer tweehonderd mensen waren aangehouden en dat er een onderzoek aan de gang was. De politie zei dat de arrestanten niet de juiste coronamaatregelen hadden genomen, hoewel uit beelden blijkt dat de meesten van hen maskers droegen. Ook zouden volgens de politie ‘leden van een organisatie waarvan de activiteiten op Russisch grondgebied als ongewenst worden beschouwd, zich onder de deelnemers bevinden”. Onder andere oppositiepoliticus Vladimir Kara-Moerza en Aleksej Pivovarov zijn gearresteerd.

OVD-Info, die toezicht houdt op de detentie van politieke demonstranten en activisten, schatte het aantal arrestanten op meer dan 170.

Ongewenst en verboden

‘De politie kwam naar het forum van gemeentelijke afgevaardigden in Moskou. Er zijn hier 150 mensen uit het hele land. Iedereen wordt vastgehouden. Ik bedoel, iedereen”, schreef een politica van de oppositie op Twitter.

Open Rusland is een van de meer dan dertig groepen die het Kremlin heeft bestempeld als ongewenst en verboden op grond van een wet die in 2015 werd aangenomen.

Mensenrechtenadvocaten zeggen dat de wetten inzake ‘ongewenste’ organisaties en ‘buitenlandse agenten’ kunnen worden gebruikt om leden uit het maatschappelijk middenveld onder druk te zetten. Rusland ontkent dat en zegt dat de wetten nodig zijn om de nationale veiligheid te beschermen tegen inmenging van buitenaf.