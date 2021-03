Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is zaterdag gedaald naar 1875. Dat zijn er 35 minder dan vrijdag, toen er 1910 mensen met Covid-19 in de hospitalen werden geteld.

Op de intensive care liggen nu 554 mensen met het coronavirus, 22 minder dan een dag eerder, en op de andere afdelingen 1321, 13 minder dan vrijdag.