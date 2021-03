Vijf EU-landen willen overleg over ‘scheve’ verdeling vaccins

De leiders van de vijf lidstaten hebben de voorzitter van de raad van regeringsleiders, Charles Michel, per brief gevraagd om de kwestie aan de orde te stellen. Mogelijk leent hun eerstvolgende coronatop, over twee weken, zich daar voor. Het is de bedoeling dat de leiders elkaar dan weer treffen in Brussel, zegt een EU-bron. Michel en zijn medewerkers houden volgens de ingewijde nauwlettend in de gaten wat er speelt.

Als de oneerlijke verdeling van vaccins zo doorgaat, ontstaan er tegen de zomer volgens de vijf lidstaten grote verschillen tussen de EU-landen. ‘Sommige landen zouden al kudde-immuniteit kunnen bereiken, terwijl andere op grote achterstand liggen”, schrijven ze.

Geheime deals

De Oostenrijkse premier Sebastian Kurz beschuldigde een aantal lidstaten er vrijdag van met geheime deals extra vaccins te bemachtigen. Er is een heuse geheime ‘bazaar’ ontstaan, klaagt hij.

De lidstaten kunnen wel degelijk de vaccins krijgen die hun op basis van hun inwonertal toekomen, houdt de Europese Commissie vol. Maar als een land voor zijn deel bedankt, kunnen andere afspreken die vaccins over te nemen.