COC sluit akkoord met partijen over lhbti-emancipatie

De deelnemers in het akkoord beloven onder meer mee te werken aan maatregelen tegen discriminerend geweld en voor lhbti-acceptatie op school, aan transitieverlof voor transgenderpersonen, aan de verankering van lhbti-rechten in de grondwet en aan een verbod op zogenaamde ‘lhbti-genezing’. Aan de orde komt ook een meerouderschapswet, voor zogenoemde regenbooggezinnen met drie of vier ouders.

‘Met dit akkoord in de hand kunnen we de komende jaren grote stappen vooruit zetten voor de Nederlandse regenbooggemeenschap”, aldus COC-voorzitter Astrid Oosenbrug, voormalig lid van de Tweede Kamer voor de PvdA.