Omtzigt hekelt campagne: het is een spelshow geworden

De nummer twee van het CDA hekelt de ‘debatten met spelregels en eierwekkertjes. Ik kan mij daar chagrijnig over maken. Het is een spelshow geworden. Het gaat alleen maar over platitudes als ‘we willen 1 miljoen huizen bouwen’. Maar wat is er de afgelopen jaren dan gebeurd? De analyse ontbreekt.’

Omtzigt werd landelijk bekend om zijn rol bij het onthullen van de affaire met de kinderopvangtoeslag. Maar de lessen die daaruit moeten worden getrokken, komen in de campagne niet aan bod, vindt hij.

Oplossingen

‘Ik merk daar in deze campagne eerlijk gezegd geen meter van. In elke normale campagne zouden politieke partijen oplossingen op tafel leggen voor grote problemen. Hoe komen we uit de coronacrisis? Hoe gaan we de schuldenproblematiek oplossen? Wat doen we aan de verhouding overheid-burger?’’

Ondanks zijn tweede plek op de kandidatenlijst, is Omtzigt weinig te zien in de campagne. Door zijn werk belandde hij ‘diep in het rood”, zegt hij. ‘Ik ben vier jaar lang voorgelogen door het kabinet dat ik heb gesteund. Ja, halló. Dat is me niet in de koude kleren gaan zitten. Er is iets in mij geknapt wat nog niet is hersteld.’

Omtzigt vreest na de verkiezingen heibel in zijn eigen partij, omdat het lijsttrekkerschap van Wopke Hoekstra niet het succes is waar de partij op had gehoopt.