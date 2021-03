FNV stuurt noodkreet aan kabinet om toekomst openbaar vervoer

FNV roept staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat en minister Wopke Hoekstra van Financiën op om snel met een actieplan te komen voor het openbaar vervoer. De vakbond maakt zich grote zorgen over de toekomst ervan.

‘Als we niet uitkijken komt het openbaar vervoer gehavend uit de coronacrisis. Dat is slecht voor de mobiliteit, het klimaat en niet in de laatste plaats voor de werkgelegenheid”, zegt Minke Jansma, sectorhoofd FNV Vervoer.

Door de coronamaatregelen maken mensen geen of veel minder gebruik van het openbaar vervoer. Daardoor hebben ov-bedrijven minder inkomsten. De overheid vergoedt ter compensatie de bedrijven tot 93 procent van de kosten. ‘Dat is misschien voldoende om door de crisis te komen, maar onvoldoende om na de crisis weer de aantrekkelijke vervoersoptie te worden die het was”, aldus Jansma.

Kosten vergoeden

Om ervoor te zorgen dat mensen na de crisis weer net zo vaak het ov pakken als daarvoor, moet volgens FNV de overheid de huidige kosten voor 100 procent gaan vergoeden. Ook wil de bond dat de regeling langer doorloopt dan oktober 2021, zoals het kabinet nu wil. De regeling moet volgens Jansma net zolang lopen tot er weer genoeg reizigers zijn om rendabel ov uit te kunnen voeren.

Naast extra geld wil FNV ook dat het kabinet in overleg gaat met vakbonden, vervoerders en belangenorganisaties om een plan voor de toekomst te maken. Dat moet onder meer leiden tot gezamenlijke investeringen die nodig zijn om ook na de crisis goed openbaar vervoer te hebben. ‘We moeten voorkomen dat mensen de auto nemen in plaats van het openbaar vervoer. Dat kan alleen als we nu het ov draaiende houden en tegelijkertijd investeringen doen voor de toekomst”, stelt Jansma.