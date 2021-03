Australiër wordt nieuw hoofd van economische denktank OESO

De 50-jarige Cormann versloeg in de race om de benoeming onder meer de Zweedse voormalige EU-handelscommissaris Cecilia Malmström. Hij neemt vanaf 1 juni het stokje bij de OESO over van de Mexicaanse secretaris-generaal José Angel Gurría, die meer dan tien jaar leiding heeft gegeven aan de in Parijs gevestigde organisatie. Cormann werd geboren in België en emigreerde in 1996 naar Australië.

De OESO telt 37 landen als lid en adviseert op het gebied van bijvoorbeeld internationale economie, wereldhandel, sociale onderwerpen, belastingen en klimaatverandering.