Boliviaanse ex-president vreest voor ‘politieke vervolging’

‘De politieke vervolging is begonnen”, schreef ze op Twitter, waarin ze sprak over het arrestatiebevel tegen haar. De Boliviaanse politica zou zijn aangeklaagd wegens opruiing, terrorisme en samenzwering. De aanklacht is van regeringswege nog niet officieel bevestigd. Rond haar woning in de Boliviaanse stad Trinidad is blijkens tv-beelden wel veel politie op de been.

Ook haar voormalige justitieminister, de chef van de politie en de voormalige bevelhebber van de strijdkrachten zouden samen met anderen in staat van beschuldiging zijn gesteld. Añez beschuldigde de regerende socialistische partij MAS in de tweet van een ‘terugkeer naar de stijl van de dictatuur”. ‘Dat is jammer, want Bolivia heeft geen dictators nodig. Het heeft wel behoefte aan vrijheid en oplossingen”, voegde ze eraan toe.

De rechts georiënteerde Añez kwam in november 2019 aan de macht als waarnemend president na het vertrek van de socialistische president Evo Morales, die na veertien jaar aan het bewind na politieke onrust moest opstappen. Hij zou hebben geknoeid met de verkiezingsuitslag. Morales ging in Argentinië in ballingschap, maar keerde terug na de verkiezingen in november vorig jaar, toen zijn partijgenoot Luis Arce tot president werd gekozen.