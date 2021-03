Rutte wil formatie opknippen in twee delen

"We moeten echt een vliegende start maken. We kunnen niet eerst maanden achter die dichte deur over het waterschap in 2023 zitten te praten. Zo’n formatie duurt al idioot lang, dat kunnen we nu zeker niet hebben. Voordeel is: als tijdens die formatie blijkt dat partijen het niet eens kunnen worden, is dat herstelplan in elk geval al af", aldus Rutte. "De problemen in de economie en de zorg kunnen niet wachten. We zitten in een crisis. Als dat plan er ligt, kunnen we in de echte formatie praten over belangrijke zaken als de woningmarkt en het onderwijs."

In het herstelpan zouden onderdelen moeten zitten als: voorlopig niet bezuinigen om de economie te laten herstellen, verlenging van de steunpakketten voor bedrijven en de cultuursector, en in de zorg moeten intensive cares een flexibele capaciteit krijgen, zodat snel kan worden opgeschaald.