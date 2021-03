Australië meldt eerst binnenlandse coronageval in ruim 2 weken

In Australië is voor het eerst in ruim twee weken tijd weer een binnenlandse besmetting met het coronavirus opgedoken. Het gaat om een dokter die onlangs in Brisbane twee met corona besmette patiënten behandelde, zei premier Annastacia Palaszczuk van deelstaat Queensland. De laatste binnenlandse infectie stamde van 24 februari.

De patiënten waren onlangs in het buitenland geweest en bleken later besmet met de Britse variant van het virus, zei Palaszczuk. Omdat de dokter in kwestie in de tussentijd meerdere patiënten behandelde, zijn de autoriteiten met spoed een contactonderzoek gestart. Ook zijn alle ziekenhuizen in Brisbane uit voorzorg gesloten voor bezoekers.

Australië telt in vergelijking met andere Westerse landen relatief weinig coronabesmettingen en -sterfgevallen. De regering sloot vrij snel na het begin van de pandemie de grenzen, plaatste het land in lockdown en stelde ook strenge regels op voor sociale afstand. Sinds het begin van de uitbraak heeft Australië iets meer dan 29.000 infecties geregistreerd en zijn er 909 coronadoden geweest.