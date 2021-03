Wereldwijd staan theaters stil bij 1 jaar vrijwel zonder publiek

Tientallen theaters verspreid over ons land memoreren zaterdag dat ze al een jaar lang geen of heel weinig publiek hebben kunnen ontvangen wegens het coronavirus. De Nederlandse schouwburgen staan niet alleen in de actie: volgens de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) staan er in meer dan dertig landen theaters stil bij het treurige jubileum.