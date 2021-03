Letland stelt thuiswerkplicht in vanwege corona

Letland gaat thuiswerken vanaf volgende week grotendeels verplicht stellen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. De maatregel gaat gelden voor ambtenaren, staatsbedrijven en ook voor grote delen van de private sector, maakte de regering in Riga bekend.

De thuiswerkplicht gaat vanaf dinsdag in. Uitzonderingen zijn er voor productiefabrieken en beroepen waarvoor het noodzakelijk is om op locatie te werken, zoals de bouw. De maatregel is vooral bedoeld om te voorkomen dat werknemers besmet raken op kantoor of onderweg daarnaartoe, lichtte de Letse overheid toe.

Het Baltische land heeft het aantal corona-infecties sinds oktober vorig jaar gestaag zien stijgen. De overheid stelde daarom in december nog strenge beperkingen in. Sinds het begin van de pandemie heeft Letland bijna 93.000 coronabesmettingen geregistreerd. Het Letse dodental als gevolg van Covid-19 bedraagt bijna 1750.