Hoekstra wil geen verruiming asielpardon

Demissionair minister van Financiën en CDA-lijsttrekker Wopke Hoekstra wil in de toekomst niet meer akkoord gaan met een generaal pardon voor asielzoekers. "Ik ben daartegen", zegt Hoekstra zaterdag in een verkiezingsinterview met De Telegraaf.

In de afgelopen regeerperiode pleitte het CDA juist voor een verruiming van het kinderpardon, maar als het aan Hoekstra ligt, zal dat niet meer gebeuren. Volgens de CDA-voorman wijst onderzoek naar langdurig in Nederland verblijvende vreemdelingen uit dat pardonregelingen een aanzuigende werking hebben. "Dat moet je dus niet doen", aldus Hoekstra in de krant.

Het grootste gedeelte van de achterban is het daar volgens de minister mee eens. "Ik vind het terecht dat er binnen het CDA aandacht wordt gevraagd voor mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld en wij daar een bijdrage aan leveren. Maar we moeten ook erkennen dat je niet alle ellende van de wereld op je schouders kunt meetorsen", zegt Hoekstra.

Ook als zijn achterban de druk op zou voeren, zegt de lijsttrekker bij zijn standpunt te blijven. "Ik ben glashelder over wat ik erover vind. Het is wel onderdeel van een breder verhaal, ik zal ook blijven benadrukken dat we door moeten met ontwikkelingssamenwerking en echte vluchtelingen helpen", aldus Hoekstra.