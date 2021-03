Opnieuw meer dan 2000 coronadoden in Brazilië

In Brazilië zijn voor de derde dag op rij meer dan 2000 coronadoden geregistreerd. Ook werden ruim 85.000 nieuwe infecties gemeld, het op een na hoogste dagelijkse besmettingen tot nu toe. Deskundigen waarschuwen dat op veel plaatsen in het land het zorgsysteem op instorten staat.

In de afgelopen 24 uur kwamen er 2216 sterfgevallen bij. Woensdag was er met 2286 doden sprake van een dagrecord. Donderdag ging het om 2233 overlijdensgevallen. In totaal zijn er in Brazilië nu 275.101 coronadoden gemeld, na de Verenigde Staten het allerhoogst. Sinds het begin van de pandemie zijn er 11,3 miljoen infecties vastgesteld.

Brazilië kampt met een forse heropleving van het longvirus. Volgens de gezondheidsautoriteiten is een in Brazilië ontdekte mutatie van het coronavirus daar grotendeels verantwoordelijk voor. Die mutatie heet besmettelijker te zijn dan de ‘klassieke’ coronavariant.

Het Braziliaanse zorgsysteem staat door de virusuitbraak zwaar onder druk. In de 15 grootste steden van het land is 90 procent van alle intensivecarebedden bezet. Volgens het Fiocruz-onderzoeksinstituut in Rio de Janeiro dreigt in grote delen van het land een totale ineenstorting van het zorgsysteem.

WHO-baas Tedros Adhanom Ghebreyesus uitte vrijdag zijn zorgen over de situatie in Brazilië. ‘Tenzij er serieuze maatregelen worden genomen, zal de opwaartse trend die het gezondheidssysteem nu overspoelt meer doden tot gevolg hebben”, zei Ghebreyesus op een persconferentie in Genève. Ook waarschuwde hij dat naburige landen ook geraakt kunnen worden door de Braziliaanse corona-uitbraak.

President Jair Bolsonaro, die de ernst van het virus heeft gebagatelliseerd en zegt geen coronaprik te willen, krijgt ondertussen steeds fellere kritiek te verduren voor zijn corona-aanpak. Veel Brazilianen vinden dat de vaccinatiecampagne tegen Covid-19 veel te traag op gang komt. Tot nu toe is minder dan 3 procent van de bevolking ingeënt.