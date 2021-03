Rentevrees drukt techsector op Wall Street, Dow op nieuw record

De rentevrees laaide ook vrijdag op Wall Street op en met name techbedrijven hadden daar last van. Door de hogere rentes kiezen beleggers ervoor om minder risico te nemen met hun aandelenportefeuille. De leidende Dow-Jonesindex sloot voor de vijfde dag op rij met een record.

De Amerikaanse president Joe Biden, zette eerder deze week zijn handtekening onder het coronasteunpakket ter waarde van 1900 miljard dollar. Dat zorgde ervoor dat de rentes op obligaties opliepen. Door de extra steun aan onder meer huishoudens, is de verwachting dat ook de inflatie zal oplopen. Daarmee wordt geleend geld doorgaans minder waard, hetgeen weer met rentes wordt gecompenseerd.

Techgraadmeter Nasdaq verloor 0,6 procent tot 13.319,87 punten. Beleggers kiezen ervoor de overstap te maken naar aandelen in bedrijven die het afgelopen jaar zwaar hadden maar kunnen profiteren van een sterk economisch herstel. Ook de ontwikkelingen in China waar toezichthouders grote techconcerns harder willen aanpakken zorgde voor druk bij techfondsen.

Banken

De Dow-Jonesindex won 0,9 procent op 32.778,64 punten. De brede S&P 500 steeg 0,1 procent tot 3943.34 punten. Onder andere Industriële fondsen gingen vooruit. Ook banken als Goldman Sachs en JPMorgan Chase, die profijt hebben van oplopende rentes, stonden bij de winnaars met plussen tot 2 procent.

Google-moeder Alphabet verloor 2,5 procent. Kent Walker, hoofd juridische zaken van Google, haalde in blogpost hard uit naar Microsoft (min 0,6 procent) in de discussie rond het al dan niet betalen voor nieuws dat op verschillende platforms wordt geplaatst. Microsoft zou mediapartijen in de onderhandelingen tegen techbedrijven opzetten.

Novavax

Vaccinmaker Novavax steeg 8 procent. Het vaccin van het Amerikaanse bedrijf is naar eigen zeggen zeer effectief tegen corona. Ook vliegtuigbouwer Boeing werd hoger gezet. Die onderneming kreeg een order van een investeerder voor 24 vliegtuigen van het type 737 MAX en won bijna 7 procent.

Automaker Ford steeg 4,4 procent. Het concern wil Alexandra Ford Engels en Henry Ford III toevoegen aan het bestuur van de onderneming. De achter-achterkleinkinderen van oprichter Henry Ford zouden daarmee de controle voortzetten van de familie over de industriële dynastie die Ford 118 jaar geleden oprichtte.

De euro stond op 1,1960 dollar, tegenover 1,1943 dollar bij het slot in Europa. Een vat Amerikaanse olie daalde 0,4 procent in prijs tot 65,62 dollar. Brentolie werd 0,4 procent goedkoper op 69,20 dollar per vat.