Bayer maakt maisplanten stormbestendig

Telers krijgen binnenkort misschien de beschikking over maisplanten die tegen harde stormwinden bestendig zijn. De Duitse chemiereus Bayer is bezig planten te ontwikkelen die korter zijn dan normale maisplanten, waardoor ze beter tegen weer en wind kunnen. Mogelijk dat de planten al tegen 2023 in de Verenigde Staten op de markt komen. In Mexico zijn de planten al geïntroduceerd.

In de Amerikaanse staat Iowa zorgden stevige stormwinden, zogeheten derecho, er vorig jaar bijvoorbeeld voor dat een groot deel van de maisplanten in de velden omwaaiden. Daardoor was het voor de boeren niet mogelijk om te oogsten met een maisdorser.

Voordat de wind toesloeg werd er in Iowa, de staat waar de meeste mais wordt geteeld, rekening gehouden met de beste oogst ooit. Maar dit pakte daarna anders uit. Toen ook China een kleiner dan verwachte oogst binnenhaalde, stegen de maisprijzen naar het hoogste niveau in zeven jaar tijd.

Hoge planten zijn lang een teken geweest van grote maisoogsten. Volgens Bayer doen de kortere versies daar niet aan af. Waar de grote planten tijdens de derecho omvielen, bleven de compactere planten in een testveld in de buurt overeind staan. Het ging om windvlagen van meer dan 160 kilometer per uur die werden doorstaan.

Bayer gebruikt onder andere genetische modificatie voor het aanpassen van de planten. De status van gen-modificatie in verschillende landen, waaronder Europese landen, is nog onduidelijk.