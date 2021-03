Ook Wereldgezondheidsorganisatie keurt coronavaccin Janssen goed

Het Nederlandse coronavaccin van het bedrijf Janssen uit Leiden heeft nu ook de goedkeuring gekregen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) van de Verenigde Naties. Dat betekent dat het middel in alle landen een noodvergunning zou mogen krijgen. Daarnaast mag het vaccin worden gebruikt in ontwikkelingslanden, waar de WHO een speciaal vaccinatieprogramma heeft opgezet.

‘Elk nieuw, veilig en effectief middel tegen Covid-19 is een stap dichter bij het beheersen van de pandemie”, aldus de topman van de WHO, de Ethiopiër Tedros Adhanom Ghebreyesus. De Verenigde Naties hebben 500 miljoen doses van het Janssen-vaccin besteld voor het zogeheten COVAX-programma. De WHO wil helpen bij de vaccinatie van mensen in 92 ontwikkelingslanden die zelf geen geld hebben voor coronavaccins.

Het vaccin van Janssen is donderdag goedgekeurd in de Europese Unie. Dat betekent dat het binnenkort in Nederland kan worden toegediend. Nederland heeft 11,7 miljoen doses van het middel besteld. Eerder kreeg het vaccin al een noodvergunning in de Verenigde Staten. Het is het eerste goedgekeurde vaccin dat maar één keer hoeft te worden toegediend. De vaccins van Pfizer/BioNTech, Moderna en AstraZeneca moeten twee keer worden gegeven. Bovendien kan het Leidse vaccin ongeveer twee jaar lang bewaard worden bij 20 graden onder nul, waarvan drie maanden bij 2 tot 8 graden boven nul. Dat maakt het relatief gemakkelijk te vervoeren en te gebruiken.