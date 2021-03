Horeca blij met extra steun, maar procedure tegen Staat blijft

De horeca is blij met de extra steun die het kabinet uitkeert aan ondernemers. Per 1 april geldt voor werkgevers dat de tegemoetkoming van de vaste laten stijgt van 85 naar 100 procent. Een regeling waar Koninklijke Horeca Nederland (KHN) al langer voor pleitte. Volgens de brancheorganisatie zou de 100 procentvergoeding met terugwerkende kracht vanaf het begin van de coronacrisis moeten gelden.

KHN rekende uit dat de steunregelingen voor de horeca-ondernemers, die veelal met flexibele krachten werken en daarmee met hogere premies, negatiever uitpakte. Gemiddeld genomen werden de kosten die ondernemers moesten maken maar voor 65 procent vergoed.

Volgens KHN hebben horecaondernemers sinds het begin van de crisis al zeker 5 miljard euro aan eigen geld en middelen in hun restaurants en cafés gestoken om de crisis te overleven. KHN-directeur Dirk Beljaarts legt uit dat spaarrekeningen zijn geplunderd, maar dat ook duizenden euro’s die opzij gezet waren voor de studie van de kinderen zijn aangewend om de eigen zaak door de crisis te loodsen.

Wrang

Beljaarts vindt het vooral wrang dat de horeca niet de veroorzaker van de coronacrisis is, maar dat het daarvoor wel de rekening krijgt gepresenteerd. De organisatie spande eerder al een bodemprocedure aan tegen de Staat. De branche wil onder meer weten waarop maatregelen om het coronavirus in te dammen, zoals de sluiting van de horeca, op zijn gebaseerd. ‘De onderste steen moet boven”, aldus Beljaarts.

KHN houdt momenteel een enquête onder de leden over de precieze impact van de crisis. Daarbij wordt ook per subsector gekeken wat de invloed is geweest van de maatregelen en wat het huidige perspectief is. Zo zijn nachtclubs en discotheken al sinds het begin van de crisis gesloten. Horecazaken die afgelopen zomer open mochten, konden destijds niet op volle kracht draaien.

Ook voor de komende weken en maanden, als restricties naar verwachting stap voor stap zullen worden opgeheven, krijgen horecazaken het nog zwaar, voorspelt KHN. Zo moeten veel bedrijven nog schulden inlossen, zoals belastingen, huurbetalingen en verplichtingen aan leveranciers. Verder speelt mee dat het verdienmodel van de bedrijven niet optimaal is als eerst alleen de terrassen, later de restaurants en de hotels en op den duur ook de nachtclubs weer open mogen. Zeker als de 1,5 metermaatregel nog geldt. Daardoor draaien horecazaken volgens KHN, net als afgelopen zomer, de komende tijd op gemiddeld nog geen 40 procent van hun capaciteit.