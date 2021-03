UWV heeft 72.000 aanvragen voor vierde periode loonsteun binnen

Het UWV heeft twee dagen voor de sluiting van zijn loket voor het vierde pakket aan loonsubsidies ruim 72.000 aanvragen ontvangen voor de overheidssteun. Volgens de uitkeringsinstantie meldden weer meer werkgevers zich in de laatste week voor de sluiting van de coronasteunregeling, ook wel bekend als NOW 4.

Werkgevers die zijn getroffen door de coronacrisis hebben nog tot en met zondag de tijd om bij het UWV een vergoeding aan te vragen voor de periode van januari tot en met maart.

De zogeheten NOW-regeling voor loonsteun werd in het voorjaar van 2020 opgetuigd om een grote ontslag- en faillissementsgolf als gevolg van de coronapandemie te voorkomen. Om in aanmerking te komen voor de steun moeten ondernemers kunnen aantonen dat ze minstens 20 procent omzetverlies hebben geleden in een periode van drie maanden.

NOW 4

Binnen NOW 4 kunnen ondernemers tot maximaal 85 procent van de loonsom vergoed krijgen, als al hun inkomsten zijn weggevallen. Dat is meer dan de maximale vergoeding van 80 procent die eerder werd geboden.

Deze week kwamen er 18.000 nieuwe aanvragen binnen, een verdubbeling ten opzichte van een week eerder. Volgens het UWV wachtten veel werkgevers met de aanvraag, mogelijk om een zo precies mogelijk beeld te geven van hun omzetverlies.

Van alle aanvragen voor NOW 4 heeft het UWV er nu 52.000 geaccepteerd. Aan deze werkgevers, goed voor 823.000 medewerkers, is 776 miljoen euro overgemaakt. Het gaat om het eerste deel van een voorschot op de definitieve loonsteun. De uitkeringsinstantie verstrekt dat voorschot in drie termijnen.