Opnieuw flinke tegenvaller met levering vaccin AstraZeneca

Farmaceut AstraZeneca levert ook de komende weken fors minder vaccins aan Nederland dan gepland. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid. Het gaat tussen nu en eind april om een nieuwe tegenvaller van 450.000 doses.

Het ministerie heeft daarnaast nieuwe informatie gekregen over het tweede kwartaal. Op basis daarvan verwacht het nu in de eerste helft van het jaar in totaal 4 miljoen vaccins van AstraZeneca te krijgen. Dat is ongeveer een kwart minder dan oorspronkelijk was beloofd.