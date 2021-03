VS, Australië, India en Japan bundelen krachten voor meer vaccins

De Verenigde Staten, Australië, Japan en India bundelen hun krachten voor meer coronavaccins in Zuidoost-Azië. Op een virtuele top van de vier landen, de zogenoemde Quad, presenteerde de Amerikaanse president Biden een gezamenlijk initiatief om de productie van Covid-19-vaccins in Zuidoost-Azië ‘drastisch’ op te schroeven.

Waarnemers zien het als een eerste stap van Bidens diplomatieke offensief tegen China. Het is de eerste keer dat de Quad, een informeel bondgenootschap dat in 2007 in het leven werd geroepen om tegenwicht te bieden aan de groeiende invloed van China en door de Amerikaanse president Trump nieuw leven werd ingeblazen, op het hoogste niveau bijeenkomt.

‘Het is ook de eerste multilaterale top die ik als president mag organiseren”, zei Biden bij de opening van de videoconferentie met de premiers van Japan, India en Australië. Volgens Biden zijn de VS vastberaden om ‘met al onze regionale bondgenoten samen te werken om de stabiliteit te waarborgen”.

Een ander signaal van de prioriteit die Washington aan Azië geeft, is dat de Japanse premier de eerste buitenlandse leider wordt die persoonlijk wordt ontvangen door de nieuwe Amerikaanse president. Zijn bezoek aan de VS is in april.