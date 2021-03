Supers wachten op akkoord overheid voor verkoop sneltests

Supermarkten en drogisterijen wachten op toestemming van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om sneltests te verkopen. Met de zogenoemde antigeentests kunnen mensen thuis zelf testen of zij het coronavirus hebben. In Duitsland liggen deze sneltests al in de supermarkt.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) controleert momenteel de veiligheid en het gebruik van de coronazelftesten, weet het Centraal Bureau Levensmiddelen (CBL). ‘Minister Hugo de Jonge verwacht dat de goedkeuring snel komt, zodat de supermarkten en drogisterijen de zelftests kunnen gaan verkopen,’ vertelt een woordvoerster.

Albert Heijn laat weten de ontwikkelingen te volgen. ‘Als de overheid toestemming geeft voor verkoop in supermarkten, dan kijken we graag hoe we onze klanten daarmee kunnen helpen”, verklaart de woordvoerster. Ook Etos, net als Albert Heijn onderdeel van Ahold Delhaize, ziet het wel zitten om de tests te gaan verkopen. Juist drogisterijen zijn geschikt voor de laagdrempelige verkoop van dit soort tests omdat winkelpersoneel al is opgeleid om advies te geven over zelfzorgmiddelen, zo licht het bedrijf toe.

Kruidvat en Trekpleister zijn ook geïnteresseerd in het verkopen van de zelftesten. Volgens een zegsvrouw van de twee ketens, die beide onderdeel zijn van A.S. Watson, is het nog te vroeg om te kunnen zeggen wanneer ze in de schappen liggen. Ook moeten de ketens nog onderzoeken of deze tests voor een betaalbare prijs te verkopen zijn.