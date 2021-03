Glimwormtoerisme biedt kansen en risico’s

In Nederland zie je misschien af en toe een glimwormpje, een insectengroep die feitelijk onder de kevers valt. Maar in een aantal landen kun je duizenden glimwormen zien die in een prachtige show gelijktijdig hun lichtsignalen afgeven. Dit natuurfenomeen trekt steeds meer toeristen naar hun leefgebieden, wat goed is voor de plaatselijke bevolking maar niet per se voor de glimwormen zelf. Dat blijkt uit een onderzoek dat woensdag is gepubliceerd in het tijdschrift Conservation Science.

Het glimwormentoerisme is bestudeerd door hoogleraar biologie Sara Lewis van Tufts University. Zij is tevens voorzitter van de werkgroep voor glimwormen van de International Union for Conservation of Nature (IUCN). Dat onderzoek bracht de bedreigingen en kan..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .