‘Meer inkomenszekerheid voor alle werkenden is betaalbaar’

Een bruto uitkering van 25.000 euro per jaar voor alle werkenden die hun baan verliezen of arbeidsongeschikt raken, is betaalbaar. Dat zegt de koepel van uitzendorganisaties NBBU, die onderzoek naar inkomenszekerheid heeft laten doen.

Het resultaat van het onderzoek moet aanzetten tot een dialoog over inkomenszekerheid, zegt NBBU-directeur Marco Bastian. Hij legt uit dat in de huidige arbeidsmarkt een vast contract het hoogst haalbare is, omdat het de meeste zekerheden geeft zoals een huis kopen en verzekerd zijn bij ziekte en arbeidsongeschiktheid. Volgens Bastian zou het type contract waaronder mensen werken minder belangrijk moeten zijn voor sociale zekerheden.

Die obsessie met een vast contract kan de ontplooiing en ontwikkeling van werkenden in de weg zitten, vindt Bastian. ‘Zzp’ers en ondernemers komen er karig vanaf, voor hen is nagenoeg niets geregeld. Als eigen middelen tekortschieten, vallen zij terug op de bijstand.’ Daarnaast wijst Bastian erop dat de hedendaagse economie afhankelijker is van internationale omstandigheden dan vijftig jaar geleden. Deze redenen ‘schreeuwen om vernieuwing van het sociale zekerheidsstelsel”.

De voorgestelde regeling, met een bruto uitkering van 25.000 euro per jaar voor alle werkenden die hun baan verliezen of arbeidsongeschikt raken, zou de overheid ruim 1 miljard euro meer kosten ten opzichte van het totaalbedrag waarop in de huidige regelingen een beroep gedaan zou worden. Volgens de berekeningen van de onderzoekers kwam in 2019 ongeveer 8,5 miljard euro bij deze groep terecht.

Het onderzoeksbureau SEOR, verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, voerde het onderzoek uit in opdracht van NBBU.