ConnectHer, een LinkedIn voor louter vrouwen: ‘Wij, vrouwen, moeten ons verenigen’

Maandag, op Internationale Vrouwendag, is ConnectHer.eu gelanceerd, bedoeld als ‘vrouwelijke tegenhanger’ van LinkedIn.

(beeld nd)

Screenshot website ConnectHer.eu (beeld nd)

Op ConnectHer.eu kunnen vrouwelijke professionals in elk stadium van hun carrière netwerken met gelijkgestemde vrouwen, een coach of mentor vinden of vacatures en carrièrekansen ontdekken van inclusieve organisaties.

Het achterliggende doel is om vrouwelijke rolmodellen zichtbaar en toegankelijk te maken, legt oprichtster Elja Abdullaeva (33) uit. De geboren Azerbeidzjaanse vindt namelijk dat veranderingen binnen de politiek en het bedrijfsleven in het kader van gendergelijkheid te langzaam gaan. ‘Wij zijn van mening dat wanneer ambitieuze vrouwen meer kansen krijgen, dit uiteindelijk iedereen ten goede komt en leidt tot een meer gelijkwaardige wereld’, zegt ze tegenover Metro. ‘Wij, vrouwen, moeten ons verenigen. Samen kunnen we..

