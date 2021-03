EMA: coronavaccin AstraZeneca kan allergische reactie veroorzaken

In het Verenigd Koninkrijk hebben ongeveer 5 miljoen mensen het vaccin van AstraZeneca toegediend gekregen. Van hen kregen 41 mensen last van anafylaxie, de medische naam voor een allergische reactie. De veiligheidscommissie van het EMA ‘vindt een verband met het vaccin in zeker enkele gevallen waarschijnlijk”. Het is niet bekend hoeveel allergische reacties binnen de Europese Unie zijn gemeld.

Dat mensen allergisch kunnen reageren op vaccins, is op zich bekend. Daarom moeten mensen het eerste kwartier na de vaccinatie ook in de gaten worden gehouden door medici, die kunnen ingrijpen wanneer iemand klachten krijgt.

Het EMA doet nog onderzoek naar meldingen dat sommige mensen na vaccinatie weinig bloedplaatjes in het bloed hadden. Dit heet trombocytopenie. Het is niet duidelijk of dit door de vaccinatie komt, maar het onderzoek moet dat duidelijk maken. Bij dit onderzoek gaat het niet alleen om het vaccin AstraZeneca, maar ook om die van Moderna en Pfizer/BioNTech.