Burgemeesters praten met minister over ‘toegangstesten’

De 25 burgemeesters die samen het Veiligheidsberaad vormen, praten maandag met coronaminister Hugo de Jonge over het ‘toegangstesten.’ Er is een nieuwe app ontwikkeld waarmee mensen kunnen bewijzen dat ze recent zijn getest op het coronavirus en dat die test uitwees dat ze niet besmet zijn. De app zou dit weekeinde uitgeprobeerd worden op twee proeffestivals in Biddinghuizen, maar die festivals zijn wegens de slechte weersverwachting een week opgeschoven.