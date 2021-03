Winkelbranchevereniging INretail gaat in beroep tegen de uitspraak van de rechtbank in Den Haag. Die bepaalde in een door de winkeliers aangespannen kort geding dat de coronamaatregelen waardoor niet-essentiële winkels alleen onder voorwaarden open mogen rechtmatig zijn. ‘We zien kansen en mogelijkheden en vinden dat een betere belangenafweging moet worden gemaakt, want winkels kunnen veilig open”, licht INretail de stap toe.