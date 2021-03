Techinvesteerder Prosus onder druk in rode AEX

Techinvesteerder Prosus stond vrijdag onder druk op de Amsterdamse beurs. Het bedrijf, dat een flink belang heeft in het Chinese internetconcern Tencent, kampte met de vrees dat de Chinese toezichthouders de grote techconcerns in het land strenger gaan aanpakken. De stemming op de Europese beurzen was verder negatief. Beleggers grepen de stijging van de rentes op de obligatiemarkten aan om wat winst te nemen na het sterke herstel van de aandelenkoersen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 1 procent lager op 677,02 punten. De MidKap daalde 0,4 procent tot 999,76 punten. De beursgraadmeters in Frankfurt en Londen verloren tot 0,6 procent. De hoofdindex in Parijs bleef vrijwel vlak.

Prosus was hekkensluiter in de AEX met een min van 6 procent. De Chinese marktautoriteit heeft twaalf bedrijven, waaronder Tencent, boetes opgelegd wegens concurrentievervalsing. Beleggers vrezen dat de boetes een opmaat zijn naar strenger toezicht door financieel toezichthouders in China en dat Tencent zijn betalingsdienst WeChat Pay zal moeten onderbrengen in een apart bedrijf, dat dan meer als bank wordt gereguleerd.

Beter Bed keldert fors

De chipbedrijven ASMI en ASML en fintechbedrijf Adyen behoorden ook tot de staartgroep van de AEX, met minnen tot 3 procent. Staalproducent ArcelorMittal stond bovenaan met een winst van 1,4 procent. Sif Holdings won 4,8 procent bij de kleinere bedrijven. De funderingsspecialist boekte ondanks een lagere productie in 2020 toch meer winst en gaat weer dividend uitkeren. Beter Bed kelderde bijna 11 procent. De beddenverkoper keerde afgelopen jaar terug in de zwarte cijfers, maar passeert desondanks het dividend over 2020.

Burberry dikte ruim 6 procent aan in Londen. Het Britse modemerk, bekend van trenchcoats en sjaals met het ruitjespatroon, verhoogde zijn verwachtingen dankzij een sterk herstel van de verkopen sinds december. EssilorLuxottica daalde 0,3 procent in Milaan. De brillen- en lenzenverkoper zag de omzet in het coronajaar 2020 flink dalen door de lockdowns. De klap was in de tweede helft van het jaar wel minder groot dan in de eerste jaarhelft. De eigenaar van zonnebrillenmerk Ray-Ban liet in de cijferupdate verder weinig los over de overname van de Nederlandse branchegenoot GrandVision (plus 0,2 procent).

De euro stond op 1,1919 dollar, tegenover 1,1976 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie klom 0,2 procent in prijs tot 66,17 dollar. Brentolie werd 0,3 procent duurder op 69,81 dollar per vat.