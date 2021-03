Bulgarije schort gebruik van AstraZeneca-vaccin op

Bulgarije zegt het vaccin weer in gebruik te nemen als het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) met een schriftelijke verklaring komt waarin alle twijfels over de veiligheid van het middel worden weggenomen.

Denemarken maakte donderdag bekend uit voorzorg te stoppen met het toedienen van het vaccin. Enkele andere landen volgden dit voorbeeld, ondanks dat het EMA zei dat er geen aanwijzingen zijn dat het vaccin bloedproppen veroorzaakt.

AstraZeneca laat zelf ook weten dat uit de testresultaten geen verhoogd risico op trombose en longembolieën is gebleken. Het aantal gevallen was relatief juist lager dan bij de gehele bevolking verwacht mocht worden.

De uitrol van het AstraZeneca-vaccin verloopt in Europa niet vlekkeloos. Het farmaceutische bedrijf zal dit kwartaal naar verwachting ongeveer 30 miljoen doses van haar vaccin leveren aan de Europese Unie, meldt persbureau Reuters op basis van een document over de leveringsprognoses. Dat is een kwart minder dan wat vorige maand was beloofd en slechts een derde van het aantal doses dat contractueel is vastgesteld.