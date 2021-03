Aantal abonnees streamingdiensten RTL Group verdubbeld

RTL Group, het moederbedrijf van onder meer een aantal Nederlandse tv-zenders, is alsnog goed uit het coronajaar gekomen. Dat heeft RTL met name te danken aan hogere reclame-inkomsten voor televisie en een verdubbeling in het aantal abonnees voor videostreamingplatformen in Duitsland en Nederland.

Het aantal betalende abonnees voor het Duitse TV Now en het Nederlandse Videoland kwam eind 2020 uit op 2,2 miljoen, een groei van 52 procent ten opzichte van een jaar eerder. Daardoor stegen de inkomsten in deze tak met ruim een vijfde, naar 170 miljoen euro. Een jaar eerder was dat nog 141 miljoen euro. Door de coronacrisis zijn mensen meer gebruik gaan maken van videostreamingdiensten. Ook Netflix en Disney+ zagen het aantal abonnees toenemen.

Sven Sauvé, directeur RTL Nederland, zegt dat de coronacrisis een grote impact heeft gehad op de televisie-industrie. ‘Ondanks de onzekere marktomstandigheden hebben we vastgehouden aan onze strategie en volop geïnvesteerd in lokale content en Videoland. Ons doel was om sterker uit de crisis te komen en ik ben bijzonder trots om te zien dat dat is gelukt.’

RTL Group had net als andere mediaconcerns vorig jaar in de eerste maanden na de uitbraak van de coronapandemie nog te kampen met fors gedaalde uitgaven van adverteerders. Die trokken met name in het laatste kwartaal van 2020 weer aan. De omzet van RTL Group kwam daarmee vorig jaar uit op 6 miljard euro. Een jaar eerder was dat nog 6,7 miljard euro. De winst voor het gehele jaar was 625 miljoen euro. Dat is wel een stuk minder dan in 2019, toen het mediabedrijf nog een winst van 864 miljoen euro boekte.

Eerder kondigde het bedrijf al aan meer in te zetten op technologie voor gepersonaliseerde tv-reclames. Daar zit veel groei in. RTL denkt daarmee in Duitsland alleen al de komende jaren een half miljard euro te kunnen verdienen.