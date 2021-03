RTL: Martijn Koning heeft grens overschreden met ‘roast’ Baudet

‘Ondanks herhaalde verzoeken van de redactie heeft Koning de inhoud van zijn bijdrage niet gedeeld. De redactie had hierop de keuze moeten maken om Martijn Koning niet te laten optreden. Het spijt ons dat dit zo is gelopen en dat de kijker en de tafelgasten hiermee werden geconfronteerd”, zeggen zij.

RTL en Jinek stellen met klem ‘het vrije woord een groot goed te vinden. Desondanks is ons inziens hier een grens overschreden en distantiëren wij ons volledig van de inhoud van de bijdrage van Koning. In de afsluiting kon hier onvoldoende op worden gereageerd.’ Jinek heeft na de uitzending onmiddellijk contact opgenomen met Thierry Baudet om excuses te maken. ‘Het was een goed gesprek”, aldus RTL.

‘Homeopathische verdunning’

Elke uitzending van Jinek & RTL Nieuws: de Strijd om de Kiezer wordt afgesloten met cabaret. Cabaretiers geven daarin hun kijk op de campagne, de lijsttrekkers en de verkiezingen.

Donderdagavond grapte Koning onder andere over het vermeende antisemitisme bij Forum voor Democratie en Baudets uitspraken over ‘homeopathische verdunning’ van het Nederlandse volk. Daarop verliet Baudet voortijdig de uitzending.

Op sociale media werd het incident veelvuldig kritisch besproken. Veel mensen vonden de ‘roast’ van Koning niet grappig en onnodig kwetsend. Floor Bremer, politiek verslaggever van RTL Nieuws die Baudet eerder de uitzending interviewde, nam naderhand via Twitter afstand van het optreden van de cabaretier. ‘Ik sta niet achter de tekst van cabaretier Martijn Koning. Ik distantieer me totaal van de inhoud.’ RTL heeft de tekst van de ‘roast’ niet van tevoren ingezien, zo gaf de cabaretier al op Instagram aan. ‘Ik hoop dat de opwinding nu weer kan gaan over wat er gezegd is aan tafel.’

Filmpje Hiddema

Daar werd Baudet onder meer geconfronteerd met een item van Jinek-verslaggever Jaïr Ferwerda, die oud-FVD’er Theo Hiddema had geïnterviewd. De voormalige nummer twee van Forum sprak van ‘racistische drek’ in appjes die rondgingen in appgroepen van de partij.

Overigens had Hiddema naderhand ook kritiek op het programma, omdat een positieve uitspraak van hem over Baudet niet werd uitgezonden. ‘Onvermeld is kennelijk gebleven dat ik ook heb gezegd dat ik Baudet heb leren kennen als een onbekommerd mensenkind dat te vrolijk in het leven staat om mensen vanwege een kleurtje te kunnen bejegenen. Zoveel bekrompenheid is hem vreemd”, aldus Hiddema op Twitter.