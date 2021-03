Onderhoud Polderbaan loopt vertraging op door vrieskou

De werkzaamheden aan de Polderbaan en een aantal taxibanen op Schiphol duren twee weken langer als gevolg van de periode met langdurige vrieskou in februari. Door die kou was het twee weken niet mogelijk om te werken aan de fundering, het asfalt en de verlichting van de baan. De ondergrond en materialen waarmee gewerkt wordt, waren bevroren en moesten eerst goed ontdooien voor het werk voortgezet kon worden. Die vertraging levert geen problemen voor het vliegverkeer op.

De grootschalige opknapbeurt van de Polderbaan is sinds 25 januari bezig. Zo wordt een oppervlakte van 600.000 vierkante meter vernieuwd, waarvoor 150.000 ton nieuw asfalt nodig is. Daarvan is 60 procent van het oude asfalt gerecycled. Verder komt er zo’n 70 kilometer aan nieuwe bekabeling en krijgen 2100 baanlampen een duurzamere led-variant.

Het onderhoud zou tot 26 april duren. Dat wordt twee weken later. Die nieuwe einddatum heeft gevolgen voor de achtereenvolgende geplande onderhoudswerkzaamheden aan start- en landingsbanen. Zo begint het onderhoud aan de Zwanenburgbaan twee weken later, net als de werkzaamheden aan de taxibanen ten zuiden van die baan. Het onderhoud aan de Buitenveldertbaan is verplaatst naar september.

De vertraagde werkzaamheden leveren geen problemen op voor het vliegverkeer. In plaats van de Polderbaan maakt het vliegverkeer in deze periode meer gebruik van de Zwanenburgbaan, de Buitenveldertbaan en incidenteel de Kaagbaan.