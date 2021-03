Winkels blijven gebonden aan lockdownregels

Niet-essentiële winkels blijven voorlopig gebonden aan de lockdownmaatregelen en mogen niet weer volledig open. De rechtbank in Den Haag heeft dat bepaald in een kort geding dat winkeliersvereniging INretail had aangespannen tegen de Nederlandse staat. De branchevereniging noemt die uitspraak een enorme teleurstelling. ‘Wij blijven van mening dat de Staat alle belangen die spelen onvoldoende heeft af- en meegewogen toen hij besloot tot winkelsluiting over te gaan.’ INretail beraadt zich op eventuele vervolgstappen.