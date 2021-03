Zoeloekoning Goodwill Zwelithini overleden na weken in ziekenhuis

Zoeloekoning Goodwill Zwelithini is op 72-jarige leeftijd overleden in Zuid-Afrika. Hij belandde vorige maand in het ziekenhuis vanwege zijn diabetes. Daar verslechterde zijn toestand, zegt het paleis.

Zwelithini had vooral een ceremoniële functie, maar was als vorst van de miljoenen Zoeloes wel erg invloedrijk. President Cyril Ramaphosa zei dat hij herinnerd zal worden als een geliefde en visionaire leider. Ondanks die lovende woorden zorgde de koning de afgelopen jaren soms ook voor ophef. Hij kreeg kritiek vanwege zijn uitspraken over homoseksuelen en buitenlanders.

De vorst kon mede dankzij financiële steun van de Staat een luxebestaan leiden. Hij had meerdere paleizen en verwekte zeker 28 kinderen bij zijn zes vrouwen. Zwelithini heeft uiteindelijk tientallen jaren op de troon gezeten. Hij volgde in 1971 zijn vader op toen in Zuid-Afrika nog sprake was van het omstreden Apartheidssysteem.