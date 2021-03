Thailand schort als eerste land in Azië gebruik AstraZeneca op

Thailand heeft het gebruik van het coronavaccin van AstraZeneca opgeschort vanwege zorgen over mogelijke bijwerkingen. Daardoor ging ook de geplande inenting van premier Prayut Chan-O-Cha niet door. De oud-generaal zou zich voor de camera laten vaccineren, maar dat persmoment werd op het laatste moment afgeblazen.

Thailand kondigde vervolgens als eerste land buiten Europa aan dat het tijdelijk stopt met het gebruik van het AstraZeneca-vaccin. Het land ontving daar vorige week ruim 117.000 doses van en gebruikt ook een vaccin uit China. ‘Het inenten van Thai moet veilig verlopen. We hoeven ons niet te haasten”, legde een gezondheidsfunctionaris uit op een persconferentie.

In Europa stopten donderdag uit voorzorg meerdere landen met het gebruik van het middel, waaronder Denemarken en Noorwegen. Dat gebeurde nadat melding was gemaakt van bloedproppen bij gevaccineerde mensen. Die ontwikkeling wordt ook in andere delen van de wereld gevolgd. Meerdere landen, waaronder Canada, Australië en Zuid-Korea, zeggen geen noodzaak te zien om te stoppen met het gebruik van het coronavaccin.

De Europese toezichthouder EMA zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat de bloedproppen worden veroorzaakt door het coronavaccin. Ook is het aantal gevallen dat voorkomt onder gevaccineerde mensen niet hoger dan onder de gehele bevolking. Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid verklaarde dat Nederland doorgaat met vaccineren.