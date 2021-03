Forse stijging coronabesmettingen Curaçao en Bonaire

Curaçao voerde als gevolg hiervan afgelopen maandag een verlenging van de avondklok in; de klok geldt nu vanaf 22 uur in plaats van middernacht. Bonaire scherpte een week geleden de coronamaatregelen aan, onder meer door het sluiten van niet-noodzakelijke winkels. Gezaghebber Edison Rijna zei donderdag dat, ondanks de aanhoudende stijging van het aantal coronabesmettingen, er geen nieuwe maatregelen worden genomen. Wel wordt er meer aandacht besteed aan communicatie naar de bevolking en aan geestelijke gezondheidszorg.

Opvallend is dat op Sint Maarten het aantal besmettingen al geruime tijd laag is. Deze week lag het grotendeels tussen de 15 en 20 actieve besmettingen. Op Aruba is een lichte stijging te zien van het aantal besmettingen, die zaten donderdag op 221 actieve besmettingen. De stijging op de Antilliaanse eilanden wordt vooral gelinkt aan de Britse variant die op de eilanden aanwezig is. Op de eilanden is sinds eind vorige maand een vaccinatietraject ingezet. Deze week vond de tweede levering van vaccins plaats.