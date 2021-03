Treinen rijden weer volgens dienstregeling

Donderdag was onder meer treinverkeer tussen Driebergen en Veenendaal ontregeld nadat een omgewaaide boom op de bovenleiding was gevallen. Ook reed tussen Utrecht en Amsterdam beperkt treinverkeer door een defecte bovenleiding bij Breukelen en veel plastic in de bovenleiding bij Maarssen. Op het traject tussen Schiphol en Utrecht waren er eveneens problemen door een kapotte bovenleiding. En ook reden er enige tijd geen treinen op de hogesnelheidslijn vanwege de harde wind.

Spoorwerkers hebben volgens ProRail in de nacht van donderdag op vrijdag hard gewerkt aan het herstel van de sporen als gevolg van de stormschade tussen Amsterdam, Utrecht en Arnhem. Vrijdagochtend in alle vroegte werden de werkzaamheden afgerond, aldus de spoorbeheerder.