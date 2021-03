Aantal nieuwe coronabesmettingen Duitsland iets afgenomen

Het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus dat in de afgelopen 24 uur in Duitsland is vastgesteld, is iets afgenomen ten opzichte van een dag eerder. Het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het RIVM, meldde vrijdagochtend 12.834 nieuwe gevallen.

Donderdag meldde het RKI ruim 14.000 nieuwe besmettingen. Een dag eerder waren het er ruim 9000.

Met de nieuwe gevallen erbij zijn er in Duitsland sinds het begin van de coronapandemie 2.545.781 gevallen van Covid-19 ontdekt. In ruim 73.000 van die gevallen, had de ziekte een dodelijke afloop. In het afgelopen etmaal overleden er nog eens 252 personen in Duitsland aan de gevolgen van corona.