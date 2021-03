Topman Huawei Nederland: natuurlijk spioneren we niet

‘Laat me één ding duidelijk stellen: er is nooit een spoortje bewijs gevonden dat Huawei betrokken is bij welke vorm van security-inbreuk door onze apparatuur en netwerktechnologie dan ook. Zowel de CIA als andere inlichtingendiensten en regeringen hebben nooit iets hards gepresenteerd. Spioneren is iets dat we nooit doen en ook in de toekomst nooit zullen doen”, zegt hij in een gesprek met het AD.

Op de vraag van de krant of Huawei te vertrouwen is zegt Yang: ‘Vertrouwen is iets dat je moet verdienen. We werken nu al vijftien jaar in Nederland, KPN, T-Mobile en Vodafone werken allemaal met ons samen. Nog geen drie jaar geleden kregen we van minister-president Mark Rutte zelfs een award uitgereikt als één van de grootste Chinese investeerders. Dat is het vertrouwen dat wij door topkwaliteit te leveren hebben verdiend, maar ook moeten blijven waarmaken. Nu we in een geopolitiek conflict verzeild zijn nog meer. Eén security-inbreuk en het is einde oefening, dan zijn we out of business.’

Yang is niet blij dat zijn bedrijf geen toegang heeft tot het 5G-net. ‘Ik heb Nederland altijd gekend als een land waarvan de fundamenten zijn gebaseerd op een open markt en vrije handel. Tot 2018 was er een gelijk speelveld en eerlijke concurrentie, maar nu... Voor Huawei levert deze situatie veel onzekerheden op. Wij hebben totaal geen moeite met beperkingen, mits de overheid die op alle partijen in dezelfde mate toepast.’